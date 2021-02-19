Касильяс купил себе необычный автомобиль из 80-х

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс стал обладателем легендарного автомобиля.

Бывший футболист приобрёл точную копию Pontiac Trans Am 1982 года выпуска. Эта машина стала известна благодаря популярному в 80-х годах фильму "Рыцарь дорог".

Экс-голкипер "Реала" и "Порту" похвастался эксклюзивной покупкой в своём инстаграме. Зацените!

Касильяс завершил профессиональную карьеру в августе 2020 года. Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора Фонда "Реал Мадрид".

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