Касильяс купил себе необычный автомобиль из 80-х
Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс стал обладателем легендарного автомобиля.
Бывший футболист приобрёл точную копию Pontiac Trans Am 1982 года выпуска. Эта машина стала известна благодаря популярному в 80-х годах фильму "Рыцарь дорог".
Экс-голкипер "Реала" и "Порту" похвастался эксклюзивной покупкой в своём инстаграме. Зацените!
Касильяс завершил профессиональную карьеру в августе 2020 года. Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора Фонда "Реал Мадрид".
Не пропустите: Роналду сделал себе королевский подарок на день рождения (фото). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В Лиге Европы установлен рекорд результативности
-
"Краснодар" нашёл во Франции замену для травмированного Рамиреса
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 18 февраля
-
Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля
Лента новостей
-
Тедеско высказался об адаптации Хендрикса в "Спартаке"
-
"Манчестер Сити" ухудшил условия контракта для Месси
-
В Лиге Европы установлен рекорд результативности
-
Быстров назвал виновника поражения "Краснодара" от загребского "Динамо"
-
Касильяс купил себе необычный автомобиль из 80-х
-
Малафеев рассказал, как пережил гибель жены в 2011 году
-
Смолов занял 18-е место в рейтинге самых стильных мужчин 2021 года
-
"Краснодар" нашёл во Франции замену для травмированного Рамиреса
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 18 февраля
-
1
Фанаты киевского "Динамо" вывесили баннеры против Луческу и руководства клуба
-
1
Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля
-
"Аякс" без Промеса обыграл "Лилль" в Лиге Европы
-
"Рейнджерс" Джеррарда одержал яркую победу в Лиге Европы
-
Тренер "Краснодара" назвал сроки восстановления травмированного Сафонова
-
1
"Наполи" неожиданно проиграл испанскому клубу в Лиге Европы
-
"Бенфика" и "Арсенал" не выявили победителя в матче Лиги Европы
-
"Шахтер" обыграл израильский клуб в Лиге Европы
-
2
Буффон наказан за богохульство во время матча
-
Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов отметился очередным странным постом в соцсети
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14