Касильяс: "Мне кажется, что критерии вручения наград в футболе не очень логичны"
Голкипер "Порту" Икер Касильяс поделился мнением о вручении индивидуальных наградах в футболе.
"Ван Дейк стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА, а Месси по версии ФИФА. А что если Роналду станет обладателем "Золотого мяча"? Мне кажется, что критерии вручения наград в футболе не очень логичны", - заявил Касильяс.
Напомним, что имя нового обладателя "Золотого мяча" станет известно 2 декабря на специальной церемонии в Париже.
Отметим, что Месси, Роналду и ван Дейк попали в 30-ку номинантов на награду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|11
|30
|2
|Порту
|11
|28
|3
|ФК Фамаликао
|11
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|11
|20
|5
|Витория Гимарайнш
|11
|16
|6
|Рио Аве
|11
|15
|7
|Боавишта
|11
|15
|8
|КД Тондела
|11
|15
|9
|Брага
|11
|15
|10
|Жил Висенте
|11
|13
|11
|Санта-Клара
|11
|13
|12
|Витория Сетубал
|11
|12
|13
|Морейренсе ФК
|11
|11
|14
|Маритиму
|11
|11
|15
|Белененсиш
|11
|11
|16
|Портимоненсе
|11
|8
|17
|Пасуш де Феррейра
|11
|8
|18
|Дешпортиво Авеш
|11
|3