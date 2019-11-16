Касильяс: "Мне кажется, что критерии вручения наград в футболе не очень логичны"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс поделился мнением о вручении индивидуальных наградах в футболе.

"Ван Дейк стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА, а Месси по версии ФИФА. А что если Роналду станет обладателем "Золотого мяча"? Мне кажется, что критерии вручения наград в футболе не очень логичны", - заявил Касильяс.

Напомним, что имя нового обладателя "Золотого мяча" станет известно 2 декабря на специальной церемонии в Париже.

Отметим, что Месси, Роналду и ван Дейк попали в 30-ку номинантов на награду.

Читайте также: Касильяс предложил реформу системы VAR. | http://soccernews.ru