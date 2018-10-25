Касильяс: "Мне повезло, что я отбил пенальти"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс прокомментировал победу над "Локомотивом" в 3-м туре группового турнира Лиги Чемпионов (3:1).

По словам стража ворот, ему повезло отбить одиннадцатиметровый. Напомним, что в начале встречи Мануэл Фернандеш не забил пенальти.

"Мне повезло, что я отбил пенальти. Все произошло довольно неожиданно. Мы контролировали игру, и вдруг "Локомотив" получил две возможности забить мяч. Затем мы забили дважды, и тут соперник снова получил нелогичный момент и воспользовался им. Во втором тайме мы прибавили, и победа 3:1 кажется мне справедливой", - сказал он. | soccernews.ru