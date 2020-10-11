Касильяс: "Моуринью одним из первых позвонил мне после инфаркта"
Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс рассказал об общении с наставником "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.
Напомним, во времена работы в "Реале" между игроком и тренером был конфликт
"Не многие знают, но Моуринью был одним из первых, кто позвонил мне, чтобы узнать о моем самочувствии. После того, что случилось, начинаешь ценить мелочи.
Ты стараешься прожить каждый день, перестаешь существовать в своем маленьком мирке. Мне очень повезло. В тот день я чувствовал, что точно умру. Это заставило меня по-другому взглянуть на мир", - цитирует Касильяса ESPN.
39-летний футболист выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.
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|Валенсия
|20
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|Гранада
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
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|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
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|19
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|20
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|Эспаньол
|20
|14