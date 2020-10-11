Касильяс: "Моуринью одним из первых позвонил мне после инфаркта"

Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс рассказал об общении с наставником "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

Напомним, во времена работы в "Реале" между игроком и тренером был конфликт

"Не многие знают, но Моуринью был одним из первых, кто позвонил мне, чтобы узнать о моем самочувствии. После того, что случилось, начинаешь ценить мелочи.

Ты стараешься прожить каждый день, перестаешь существовать в своем маленьком мирке. Мне очень повезло. В тот день я чувствовал, что точно умру. Это заставило меня по-другому взглянуть на мир", - цитирует Касильяса ESPN.

39-летний футболист выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.

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