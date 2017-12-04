Касильяс может перебраться в АПЛ

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Касильяс может перебраться в АПЛ

Вратарь "Порту" Икер Касильяс стал трансферной целью "Ньюкасла", сообщает 101 Great goals.

По информации ресурса, "сороки" попытаются подписать испанского стража ворот, если он согласится на понижение заработной платы, которая сейчас составляет 5,7 миллионов евро в год.

Отметим, что Касильяс в этом сезоне потерял место в стартовом составе "Порту" и за последние два месяца сыграл всего 1 матч. 

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