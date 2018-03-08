Касильяс может перебраться в АПЛ

Голкипер "Порту" Икер Касильяс может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует the Chronicle.

Так, по сведениям источника, в услугах 36-летнего вратаря заинтересован "Ньюкасл" и его главный тренер Рафаэль Бенитес. "Сороки" планируют воспользоваться тем, что "драконы" не будут продлевать контракт с испанцем, подписав его ближайшим летом в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Касильяс пропустил 13 мячей в 22 матчах за "Порту".

Напомним, "Энфилд" встретил Касильяса овацией. | soccernews.ru