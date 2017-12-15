Касильяс может перейти в "Чикаго Файр"

Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс собирается перебраться в МЛС, сообщает AS.

По сведениям издания, голкипер близок к достижению договоренности с американским клубом "Чикаго Файр". Переход состоится в январе.

Напомним, что 36-летний Касильяс ранее принял решение покинуть "Порту" из-за конфликта с главным тренером Сержиу Консейсау.

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