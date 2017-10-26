Касильяс может перейти в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" нацелился на голкипера "Порту" Икера Касильяса, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, "красные" намерены попытаться купить испанского стража ворот уже в январе, тем самым закрыв многолетнюю проблему на вратарской позиции.

Ранее сообщалось, что "Порту" заинтересован в продаже Касильяса в зимнее трансферное окно, так как клуб имеет проблемы с соблюдением правил ФФП.

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