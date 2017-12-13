Касильяс может покинуть "Порту" в январе
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс готов сменить клуб в январе, сообщает A Bola.
По сведениям издания, испанец недоволен количеством игровой практики, поэтому решил покинуть стан "драконов" в зимнее трансферное окно.
Стоит отметить, что у голкипера произошел конфликт с главным тренером "Порту" Сержиу Консейсау и после этого он угодил в запас.
В этом сезоне 36-летний вратарь Касильяс провел за "Порту" 12 матчей и пропустил 8 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|14
|36
|2
|Спортинг Лиссабон
|14
|36
|3
|Бенфика
|14
|33
|4
|Брага
|14
|28
|5
|Маритиму
|14
|27
|6
|Рио Аве
|14
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|14
|23
|8
|Дешпортиво Чавес
|14
|18
|9
|Боавишта
|14
|17
|10
|Белененсиш
|14
|17
|11
|Портимоненсе
|14
|16
|12
|КД Тондела
|14
|15
|13
|Дешпортиво Авеш
|14
|13
|14
|Пасуш де Феррейра
|14
|13
|15
|Фейренсе
|14
|11
|16
|Витория Сетубал
|14
|10
|17
|Морейренсе ФК
|14
|8
|18
|Эшторил
|14
|8