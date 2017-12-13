Касильяс может покинуть "Порту" в январе



Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс готов сменить клуб в январе, сообщает A Bola.

По сведениям издания, испанец недоволен количеством игровой практики, поэтому решил покинуть стан "драконов" в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что у голкипера произошел конфликт с главным тренером "Порту" Сержиу Консейсау и после этого он угодил в запас.

В этом сезоне 36-летний вратарь Касильяс провел за "Порту" 12 матчей и пропустил 8 голов.

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