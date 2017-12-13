Касильяс может покинуть "Порту" в январе

Теги портуикер касильяс

Касильяс может покинуть "Порту" в январе
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс готов сменить клуб в январе, сообщает A Bola.

По сведениям издания, испанец недоволен количеством игровой практики, поэтому решил покинуть стан "драконов" в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что у голкипера произошел конфликт с главным тренером "Порту" Сержиу Консейсау и после этого он угодил в запас.

В этом сезоне 36-летний вратарь Касильяс провел за "Порту" 12 матчей и пропустил 8 голов.

Не пропустите: Слимани может вернуться в "Спортинг". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 14 36
2 Спортинг Лиссабон 14 36
3 Бенфика 14 33
4 Брага 14 28
5 Маритиму 14 27
6 Рио Аве 14 23
7 Витория Гимарайнш 14 23
8 Дешпортиво Чавес 14 18
9 Боавишта 14 17
10 Белененсиш 14 17
11 Портимоненсе 14 16
12 КД Тондела 14 15
13 Дешпортиво Авеш 14 13
14 Пасуш де Феррейра 14 13
15 Фейренсе 14 11
16 Витория Сетубал 14 10
17 Морейренсе ФК 14 8
18 Эшторил 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов