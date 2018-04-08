Касильяс может продолжить карьеру в МЛС

Вратарь "Порту" Икер Касильяс летом может переехать в США.

Как сообщает MLSsoccer.com, опытного голкипера в своих рядах хочет видеть "Чикаго Файр". Отмечается, что клуб планирует подписать игрока в качестве свободного агента.

Соглашение Касильяса с "Порту" истекает по окончанию сезона.

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