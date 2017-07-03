Касильяс может продолжить карьеру в Серии А
Голкипер "Порту" Икер Касильяс может продолжить свою карьеру в итальянском "Наполи", информирует испанская пресса.
Сообщается, что 36-вратарь рассматривается в качестве возможной замены нынешнему "первому номеру" "партенопейцев" Пепе Рейне, который летом, вероятнее всего, покинет клуб. Учитывая желание самого Касильяса, который хотел бы продолжить выступления в Лиге чемпионов, вполне вероятно, что он готов будет принять предложение итальянцев.
Напомним, Унас прибыл в Италию для подписания контракта с "Наполи". | soccernews.ru
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|38
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|Сампдория
|38
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|12
|Сассуоло
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|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
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|15
|Болонья
|38
|41
|16
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|38
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|Кротоне
|38
|34
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|Эмполи
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|Палермо
|38
|26
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|Пескара
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