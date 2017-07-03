Касильяс может продолжить карьеру в Серии А

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Касильяс может продолжить карьеру в Серии АГолкипер "Порту" Икер Касильяс может продолжить свою карьеру в итальянском "Наполи", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 36-вратарь рассматривается в качестве возможной замены нынешнему "первому номеру" "партенопейцев" Пепе Рейне, который летом, вероятнее всего, покинет клуб. Учитывая желание самого Касильяса, который хотел бы продолжить выступления в Лиге чемпионов, вполне вероятно, что он готов будет принять предложение итальянцев.

Напомним, Унас прибыл в Италию для подписания контракта с "Наполи". | soccernews.ru

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