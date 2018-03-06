Касильяс может вернуться в Испанию

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Касильяс может вернуться в Испанию

Вратарь "Порту" Икер Касильяс может снова оказаться в Ла Лиге, где он ранее выступал за мадридский "Реал".

Как сообщает A Bola, следующим летом подписать 36-летнего стража ворот попытается "Бетис". Также к опытному испанцу есть интерес со стороны клубов МЛС.

Ранее стало известно, что Касильяс покинет "Порту" по окончании сезона в качестве свободного агента. Таким образом, к новой команде он сможет присоединиться бесплатно. | http://soccernews.ru

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