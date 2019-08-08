Касильяс может возобновить карьеру футболиста

Голкипер "Порту" Икер Касильяс, скорее всего, будет выступать в сезоне-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Напомним, у вратаря весной этого года был сердечный приступ.



По данным издания, 38-летний футболист включён в заявку команды на предстоящий сезон. Стоит отметить, что ранее испанец заявлял, что займет руководящую должность в "Порту".

Напомним, в июле этого месяца, стало известно, что Касильяс вошел в тренерский штаб португальской команды.



Голкипер выступал за "Порту" с 2015 по 2019 год. В мае футболист перенёс сердечный приступ, однако о завершении карьеры не объявил до сих пор.

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