Касильяс может возобновить карьеру футболиста
Голкипер "Порту" Икер Касильяс, скорее всего, будет выступать в сезоне-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, у вратаря весной этого года был сердечный приступ.
По данным издания, 38-летний футболист включён в заявку команды на предстоящий сезон. Стоит отметить, что ранее испанец заявлял, что займет руководящую должность в "Порту".
Напомним, в июле этого месяца, стало известно, что Касильяс вошел в тренерский штаб португальской команды.
Голкипер выступал за "Порту" с 2015 по 2019 год. В мае футболист перенёс сердечный приступ, однако о завершении карьеры не объявил до сих пор.
Не пропустите: "Порту" объявил о переходе колумбийца, которым интересовался "Зенит". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20