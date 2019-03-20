Касильяс: "Мы верим, что у нас есть шанс пройти дальше в матче с "Ливерпулем"
Голкипер "Порту" Икер Касильяс заявил, что верит в успех в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Об этом сообщает Sky Sports.
"Мы верим, что у нас есть шанс пройти дальше. Иначе мы просто не думаем. Мы уважаем "Ливерпуль" и другие клубы, которые участвуют в Лиге чемпионов и я верю, что другие команды тоже уважают "Порту", - сказал Касильяс.
Напомним, сегодня, 20 марта, футболист продлил контракт с португальским клубом до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|26
|63
|2
|Порту
|26
|63
|3
|Брага
|26
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|6
|Морейренсе ФК
|26
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Рио Аве
|26
|32
|9
|Санта-Клара
|26
|32
|10
|Портимоненсе
|26
|32
|11
|Маритиму
|26
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|26
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|26
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|26
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|26
|24
|18
|Фейренсе
|26
|15