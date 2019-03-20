Касильяс: "Мы верим, что у нас есть шанс пройти дальше в матче с "Ливерпулем"

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Касильяс: "Мы верим, что у нас есть шанс пройти дальше в матче с "Ливерпулем"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс заявил, что верит в успех в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Об этом сообщает Sky Sports. 

"Мы верим, что у нас есть шанс пройти дальше. Иначе мы просто не думаем. Мы уважаем "Ливерпуль" и другие клубы, которые участвуют в Лиге чемпионов и я верю, что другие команды тоже уважают "Порту", - сказал Касильяс. 

Напомним, сегодня, 20 марта, футболист продлил контракт с португальским клубом до лета 2020 года.

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