Касильяс намерен определиться со своим будущим в марте

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Касильяс намерен определиться со своим будущим в марте
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс в марте примет решение о целесообразности возобновления карьеры, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, таково пожелание лечащего врача голкипера. В данный момент испанец восстанавливается после инфаркта, который он перенес 1 мая 2019 года во время тренировки. В ноябре вратарь возобновил тренировочные занятия.

38-летний Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Всего он провел за португальский клуб 156 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 116 голов.

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