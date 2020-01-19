Касильяс намерен определиться со своим будущим в марте
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс в марте примет решение о целесообразности возобновления карьеры, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, таково пожелание лечащего врача голкипера. В данный момент испанец восстанавливается после инфаркта, который он перенес 1 мая 2019 года во время тренировки. В ноябре вратарь возобновил тренировочные занятия.
38-летний Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Всего он провел за португальский клуб 156 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 116 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|17
|48
|2
|Порту
|17
|41
|3
|ФК Фамаликао
|16
|30
|4
|Спортинг Лиссабон
|17
|29
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Рио Аве
|16
|22
|8
|Жил Висенте
|16
|21
|9
|Боавишта
|16
|19
|10
|КД Тондела
|16
|19
|11
|Маритиму
|16
|19
|12
|Витория Сетубал
|16
|19
|13
|Морейренсе ФК
|16
|17
|14
|Санта-Клара
|17
|17
|15
|Пасуш де Феррейра
|16
|15
|16
|Белененсиш
|16
|15
|17
|Портимоненсе
|17
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|17
|9