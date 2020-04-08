Касильяс намерен вернуться в «Реал»

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Касильяс намерен вернуться в «Реал»

Испанский вратарь Икер Касильяс заявил, что он хочет вернуться в свой бывший клуб мадридский "Реал".

"Конечно, я хочу вернуться в "Реал". Я провел в клубе 25 лет и это мой дом. Уверен, что когда-нибудь смогу вернуться", - цитирует Касильяса Mundo Deportivo.

38-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восставливался несколько месяцев, а затем принял решение о завершении карьеры.

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