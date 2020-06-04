Касильяс назвал двух лучших футболистов в истории "Реала"

Экс-вратарь "Реала" Икер Касильяс назвал лучших игроков в истории мадридского клуба.

"Три лучших футболиста в истории "Реала"? Могу назвать только двух. Это дон Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду", - приводит слова Касильяса As.

Ди Стефано выступал за "Реал" с 1953 по 1964 год. В составе клуба он завоевал 18 трофеев, включая 5 Кубков европейских чемпионов кряду.

Роналду защищал цвета "сливочных" с 2009 по 2018 году. За это время он выиграл 15 трофеев. Также он стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", забив 450 голов в 438 играх. Ди Стефано по этому показателю на третьем месте (308 голов в 396 матчах).

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