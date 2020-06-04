Касильяс назвал двух лучших футболистов в истории "Реала"
Экс-вратарь "Реала" Икер Касильяс назвал лучших игроков в истории мадридского клуба.
"Три лучших футболиста в истории "Реала"? Могу назвать только двух. Это дон Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду", - приводит слова Касильяса As.
Ди Стефано выступал за "Реал" с 1953 по 1964 год. В составе клуба он завоевал 18 трофеев, включая 5 Кубков европейских чемпионов кряду.
Роналду защищал цвета "сливочных" с 2009 по 2018 году. За это время он выиграл 15 трофеев. Также он стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", забив 450 голов в 438 играх. Ди Стефано по этому показателю на третьем месте (308 голов в 396 матчах).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14