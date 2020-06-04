Касильяс назвал двух лучших футболистов в истории "Реала"

Теги реал мадридикер касильяскриштиану роналду

Касильяс назвал двух лучших футболистов в истории "Реала"

Экс-вратарь "Реала" Икер Касильяс назвал лучших игроков в истории мадридского клуба.

"Три лучших футболиста в истории "Реала"? Могу назвать только двух. Это дон Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду", - приводит слова Касильяса As.

Ди Стефано выступал за "Реал" с 1953 по 1964 год. В составе клуба он завоевал 18 трофеев, включая 5 Кубков европейских чемпионов кряду.

Роналду защищал цвета "сливочных" с 2009 по 2018 году. За это время он выиграл 15 трофеев. Также он стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", забив 450 голов в 438 играх. Ди Стефано по этому показателю на третьем месте (308 голов в 396 матчах).

Читайте также: Касильяс сообщил, что однажды вернется в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 3 июня

Главные новости дня: 3 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов