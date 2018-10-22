Касильяс назвал двух лучших вратарей планеты

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Касильяс назвал двух лучших вратарей планетыГолкипер "Порту" Икер Касильяс назвал двух лучших вратарей планеты на сегодняшний день.

"Облак или тер Штеген? Честно говоря, анализируя сегодняшнюю ситуацию, я думаю, что они являются двумя лучшими вратарями мира. Я имею ввиду то, что сейчас они переживают лучший период в своих карьерах. Хотя этот период длится для них уже достаточно долго", - приводит слова 37-летнего вратаря "драконов" Marca.

Напомним, тер Штеген в матче "Севильей" показал лучший результат по сделанным сейвам в этом сезоне. | soccernews.ru

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