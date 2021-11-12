Касильяс назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Фото инстаграм Икера Касильяса

Бывший вратарь "Реала" и "Порту" Икер Касильяс выделил команды с наивысшими, по его мнению, шансами на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Думаю, "Реал" может выиграть ЛЧ. Мощно выглядит "Бавария". Всего в турнире четыре-пять фаворитов", - цитирует Касильяса Marca.

Сейчас в Лиге Чемпионов идёт групповой этап. Позади уже четыре тура, командам осталось провести по два матча.

Напомним, что действующим триумфатором главного еврокубка является лондонский "Челси".

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