Касильяс назвал фаворитов Лиги Чемпионов
Фото инстаграм Икера Касильяса
Бывший вратарь "Реала" и "Порту" Икер Касильяс выделил команды с наивысшими, по его мнению, шансами на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
"Думаю, "Реал" может выиграть ЛЧ. Мощно выглядит "Бавария". Всего в турнире четыре-пять фаворитов", - цитирует Касильяса Marca.
Сейчас в Лиге Чемпионов идёт групповой этап. Позади уже четыре тура, командам осталось провести по два матча.
Напомним, что действующим триумфатором главного еврокубка является лондонский "Челси".
Не пропустите: Хенесс - о "Манчестер Сити" и ПСЖ: "Для победы в Лиге Чемпионов мало сраных денег". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Назван лучший тренер АПЛ в октябре
-
Милевский сравнил сборные России и Украины
-
Дани Алвес в шаге от возвращения в "Барселону"
-
"Милан" вернулся в гонку за Хвичей
-
Альбиоль продлил контракт с "Вильярреалом"
-
Касильяс назвал фаворитов Лиги Чемпионов
-
Пашалич ярко высказался о матче Хорватия - Россия
-
АПЛ назвала лучшего игрока октября
-
СМИ узнали, когда Эриксен планирует возобновить карьеру
-
Семак сообщил о болезни Клаудиньо
-
Зиеш намерен покинуть "Челси" в январе
-
Хесе: "В ПСЖ Мбаппе говорил мне, что перейдет в "Реал"
-
Экс-тренер сборной Италии Вентура объявил о завершении карьеры
-
Хвича назвал лучший матч в своей карьере
-
Агент Бакаева рассказал, при каких условиях игрок может уйти из "Спартака"
-
Хави определил ещё один вариант усиления состава для "Барселоны"
-
Тренер сборной Хорватии удивлён результатами России в квалификации ЧМ-2022
-
На пост главного тренера "Рейнджерс" появился ещё один претендент
-
"Барселона" ведёт переговоры с саудовской компанией о титульном спонсорстве
-
Сборная России отреагировала на выход нового альбома Оксимирона
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4