Касильяс назвал хорошим результатом поражение "Реала" в матче с ПСЖ

Фото: инстаграм Икера Касильяса/Автор неизвестен

Бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс поделился мнением о поражении королевского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:1).

"Это хороший результат для "Реала", так как Куртуа отразил пенальти. Неизвестно, как закончится ответный матч в Мадриде, так как больше нет фактора выездного гола!" – написал Касильяс в своем твиттере.

Ответный матч "Реал" - ПСЖ состоится 9 марта.

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