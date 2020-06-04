Касильяс назвал испанцев, заслуживавших получить "Золотой мяч"

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Касильяс назвал испанцев, заслуживавших получить "Золотой мяч"

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс рассказал, кто из его соотечественников незаслуженно остался без "Золотого мяча".

"Рауль, Серхио Рамос, Иньеста, Хави", - перечислил 39-летний футболист.

Напомним, что все упомянутые Касильясом игроки, кроме Рауля, выиграли Евро в 2008 и 2012 годах, а также ЧМ-2010.

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