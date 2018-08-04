Вратарь "Порту" Икер Касильяс назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру.

"Я доволен тем, что выступаю здесь. Хочу завершить карьеру в "Порту" - цитирует 37-летнего испанца Marca.

Напомним, что Касильяс с 1999 по 2015 год выступал за "Реал", после чего перебрался в "Порту". Его контракт с "драконами" истекает следующим летом.

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