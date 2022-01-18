Касильяс назвал Куртуа лучшим вратарем мира

Теги тибо куртуареал мадридикер касильяс

Касильяс назвал Куртуа лучшим вратарем мира

Фото: инстаграм Куртуа\Автор неизвестен

Экс-вратарь и капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс поделился мнением о нынешнем первом номере королевского клуба Тибо Куртуа.

"У Куртуа сейчас нет соперников - он лучший вратарь мира", - ответил Касильяс в твиттере на пост "Реала" с сэйвом Куртуа с пенальти в матче с "Атлетиком" в финале Суперкубка Испании.

В нынешнем сезоне Куртуа сыграл 21 матч в Ла Лиге, из которых в семи встречах сохранив свои ворота в неприкосновенности. Он пропустил 18 голов. В "Реал" бельгиец перешел в 2018 году из "Челси" за 25 миллионов евро.

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