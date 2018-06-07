Касильяс назвал сборную Испании всех времен

Вратарь "Порту" Икер Касильяс назвал испанскую сборную всех времен.

Отметим, что сам Касильяс не вошел в состав.

В сборную попали: Арконада, Пике, Пуйоль, Камачо, Серхио Рамос, Йерро, Бускетс, Хави, Иньеста, Вилья, Рауль.

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