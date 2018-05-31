Касильяс: "Не обменял бы Роналду на Неймара"

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Касильяс: "Не обменял бы Роналду на Неймара"Голкипер "Порту" Икер Касильяс прокомментировал слухи о возможном обмене ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду на форварда ПСЖ Неймара.

"Обменял ли бы я Роналду на НеймараНет, я бы этого не сделал. Я бы не обменял Роналду ни на одного игрока в мире. Я понимаю, что футбол двигается вперед, но сегодня "Реал Мадрид" - это Криштиану", - цитирует 37-летнего вратаря Le 10 Sport.

Напомним, Перес будет готов отпустить Роналду в ПСЖ при одном условии. | soccernews.ru

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