Касильяс - о "Золотом мяче": "Всё сложнее верить в индивидуальные награды"

Фото инстаграм Икера Касильяса

Бывший вратарь "Реала" и "Порту" Икер Касильяс высказался после церемонии вручения "Золотого мяча" за 2021 год.

Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.

"Мне всё сложнее и сложнее верить в индивидуальные футбольные награды. По моему мнению, Месси входит в пятёрку лучших футболистов в истории, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Это не так уж трудно, чёрт возьми!" - написал Касильяс в твиттере.

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