Касильяс обратился к Буффону со словами поддержки

Голкипер "Порту" Икер Касильяс выразил поддержку вратарю сборной Италии Джанлуиджи Буффона после непопадания на ЧМ-2018.

"Очень жаль, что приходится видеть такое. Хочу, чтобы ты, как и раньше, оставался для всех легендой.

Горжусь тем, что много раз приходилось встречаться и играть против тебя. Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг", – написал Касильяс.

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