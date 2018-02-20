Вратарь "Порту" Икер Касильяс определился с чемпионатом, в котором хочет продолжить карьеру.

Как сообщает Football Italia, опытный страж ворот остановил свой выбор на Серии А. 36-летний испанец уже поручил агенту подыскать ему новый клуб из итальянского первенства.

Напомним, что контракт Касильяса с "Порту" истекает летом 2018 года, вследствие чего он станет свободным агентом.

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