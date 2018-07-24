Касильяс опубликовал ролик со своими ошибками в поддержку Кариуса

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Касильяс опубликовал ролик со своими ошибками в поддержку Кариуса

Вратарь "Порту" Икер Касильяс вновь выразил поддержку голкиперу "Ливерпуля" Лорису Кариусу.

В своем твиттере легендарный испанец опубликовал ролик с собственными ляпами.

Напомним, что Кариус дважды грубо ошибся в финале Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3), что привело к двум голам. В начале этого сезона немец продолжил ошибаться в товарищеских с "Транмером" и дортмундской "Боруссией".

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