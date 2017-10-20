Касильяс переведён в дубль "Порту"

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Касильяс переведён в дубль "Порту"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс переведён в дубль из-за нарушения клубных правил, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, руководство "драконов" наказало 36-летнего стража ворот за использование мобильного телефона в расположении команды, что запрещено.

Кроме того, тренерский штаб недоволен отношением Касильяса к тренировочному процессу.

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