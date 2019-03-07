Касильяс побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Порту" на своём поле обыграл "Рому" со счётом 3:1.

Эта победа стала для вратаря "драконов" Икера Касильяса 101-й в самом престижном еврокубковом турнире. Это новый рекорд.

Испанский страж ворот превзошёл достижение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе которого 100 побед в ЛЧ.

Напомним, что до "Порту" 37-летний Касильяс 16 лет выступал за мадридский "Реал".

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