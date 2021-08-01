Касильяс поделился ожиданиями от нового сезона Ла Лиги

Фото: инстаграм Касильяса/Автор неизвестен

Экс-голкипер и капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс поделился ожиданиями перед началом нового сезона Ла Лиги.

– "Атлетико" снова станет чемпионом?

– Лучше, конечно, чтобы это был "Реал". Но было бы хорошо, если чемпионат выиграл тот, кто никогда не побеждал.

Помню, как некоторые команды до конца боролись с "Депортиво" и "Сосьедадом". Было сложно. Это было в сезоне-2002/03, – сказал Касильяс.

Напомним, что в сезоне-2002/03 Ла Лиги чемпионом стал мадридский "Реал", вторую строчку занял "Реал Сосьедад", третье место было за "Депортиво" из Ла-Коруньи.

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