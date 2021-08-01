Касильяс поделился ожиданиями от нового сезона Ла Лиги
Фото: инстаграм Касильяса/Автор неизвестен
Экс-голкипер и капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс поделился ожиданиями перед началом нового сезона Ла Лиги.
– "Атлетико" снова станет чемпионом?
– Лучше, конечно, чтобы это был "Реал". Но было бы хорошо, если чемпионат выиграл тот, кто никогда не побеждал.
Помню, как некоторые команды до конца боролись с "Депортиво" и "Сосьедадом". Было сложно. Это было в сезоне-2002/03, – сказал Касильяс.
Напомним, что в сезоне-2002/03 Ла Лиги чемпионом стал мадридский "Реал", вторую строчку занял "Реал Сосьедад", третье место было за "Депортиво" из Ла-Коруньи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14