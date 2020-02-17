Касильяс подтвердил намерение баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

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Касильяс подтвердил намерение баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола страны.

"Да, я баллотируюсь на пост президента Королевской федерации футбола Испании. Вместе мы сделаем нашу федерацию лучшей в мире", - написал Касильяс в твиттере.

Ранее сообщалось, что легендарного голкипера на выборах готовы поддержать Ла Лига и Ассоциация футболистов Испании.

В течение карьеры 38-летний Касильяс выступал за "Реал" и "Порту". За сборную Испании он провёл 167 матчей и пропустил 94 гола.

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