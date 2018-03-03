Касильяс покинет "Порту"
Вратарь "Порту" Икер Касильяс следующим летом перейдёт в другой клуб, сообщает Marca.
По сведениям издания, такое решение приняло руководство "драконов", которое стремится сократить зарплатную ведомость.
Напомним, что контракт 36-летнего Касильяса с "Порту" истекает по окончании сезона и он сможет уйти в другую команду на правах свободного агента.
Не пропустите: "Драконы" сильнее "львов": "Порту" взял верх над "Спортингом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чемпионство все ближе: "Бавария" проэкзаменует на выезде "Фрайбург"
-
День дерби: "Милан" сразится с "Интером"
-
Большой матч с очевидным фаворитом: "Манчестер Сити" против "Челси"
-
Быть ли интриге? "Атлетико" на "Капм Ноу" намерен дать бой "Барселоне"
-
С равными шансами на успех: "Локомотив" в центральном матче тура принимает "Спартак"
Лента новостей
-
Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"
-
"СКА-Хабаровск" - "Тосно" - 0:1 (обзор)
-
Роналду предъявил претензии Зидану
-
Менье: "Если не пройдем "Реал", имея такой состав, нам не будет оправдания"
-
Де Хеа озвучил свои требования "Реалу"
-
Венгер поделился мнением об игре "Арсенала" в текущем сезоне
-
УЕФА назначил арбитра на матч ПСЖ - "Реал"
-
"Ливерпуль" интересуется одним из лидеров "Ниццы"
-
Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби
-
Спортдир ПСЖ: "Нам нужен один из лучших арбитров в ответном матче с "Реалом"
-
"Тосно" на выезде переиграл "СКА-Хабаровск"
-
Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" подписал Иньесту
-
Рамос: "Постараемся сыграть с ПСЖ столь же дисциплинированно"
-
"Эвертон" нацелился на Варди
-
"Арсенал" и "Челси" поборются за Анчелотти
-
Канте поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
-
Месси недоволен Миной и хочет, чтобы его отправили в аренду
-
"Манчестер Юнайтед" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером в мире
-
Янг заявил, что "Манчестер Юнайтед" будет до конца бороться за победу в АПЛ
-
Молодой защитник "Фулхэма" привлек к себе внимание "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|25
|67
|2
|Бенфика
|25
|62
|3
|Спортинг Лиссабон
|25
|59
|4
|Брага
|25
|55
|5
|Рио Аве
|24
|37
|6
|Дешпортиво Чавес
|24
|36
|7
|Боавишта
|25
|33
|8
|Маритиму
|25
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|29
|10
|Портимоненсе
|24
|27
|11
|Белененсиш
|24
|27
|12
|КД Тондела
|24
|25
|13
|Фейренсе
|25
|23
|14
|Дешпортиво Авеш
|24
|22
|15
|Пасуш де Феррейра
|24
|21
|16
|Витория Сетубал
|24
|21
|17
|Эшторил
|25
|21
|18
|Морейренсе ФК
|24
|19