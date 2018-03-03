Касильяс покинет "Порту"

Теги икер касильяспорту

Касильяс покинет "Порту"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс следующим летом перейдёт в другой клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, такое решение приняло руководство "драконов", которое стремится сократить зарплатную ведомость.

Напомним, что контракт 36-летнего Касильяса с "Порту" истекает по окончании сезона и он сможет уйти в другую команду на правах свободного агента.

Не пропустите: "Драконы" сильнее "львов": "Порту" взял верх над "Спортингом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 25 67
2 Бенфика 25 62
3 Спортинг Лиссабон 25 59
4 Брага 25 55
5 Рио Аве 24 37
6 Дешпортиво Чавес 24 36
7 Боавишта 25 33
8 Маритиму 25 33
9 Витория Гимарайнш 24 29
10 Портимоненсе 24 27
11 Белененсиш 24 27
12 КД Тондела 24 25
13 Фейренсе 25 23
14 Дешпортиво Авеш 24 22
15 Пасуш де Феррейра 24 21
16 Витория Сетубал 24 21
17 Эшторил 25 21
18 Морейренсе ФК 24 19
Полная таблица

топ-5 тегов