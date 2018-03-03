Касильяс покинет "Порту"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс следующим летом перейдёт в другой клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, такое решение приняло руководство "драконов", которое стремится сократить зарплатную ведомость.

Напомним, что контракт 36-летнего Касильяса с "Порту" истекает по окончании сезона и он сможет уйти в другую команду на правах свободного агента.

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