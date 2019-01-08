Касильяс поприветствовал в "Порту" своего экс-партнера по "Реалу"

Теги портуикер касильяспепе

Касильяс поприветствовал в "Порту" своего экс-партнера по "Реалу"

Португальский защитник Пепе ранее стал игроком "Порту".

В клубе его сразу поприветствовал голкипер Икер Касильяс, с которым они много лет выступали за "Реал".

Касильяс выложил в сети фотографию с Пепе и с подписью: "Добро пожаловать".

Напомним, что Пепе с 2004 по 2007 год уже играл за "драконов".

Последним место работы Пепе был турецкий "Бешикиташ".

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