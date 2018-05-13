Касильяс попрощался с "Порту"



Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс попрощался с клубом, сообщает официальный твиттер голкипера.

Его контракт с португальцами истекает летом и стороны решили не продлевать соглашение.

36-летний Касильяс выступал за "Порту" с 2015 года и провел за клуб 114 матчей. В составе "Порту" он в этом сезоне стал чемпионом Португалии.

Не пропустите: "Порту" сильнее "Витории Гимараэш", "Боавишта" выиграла у "Белененсеша". | http://soccernews.ru