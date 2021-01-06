Касильяс потроллил Бартру, припомнив гол Бэйла

Бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс подшутил над экс-защитником "Барселоны" Марком Бартрой, припомнив ему решающий гол форварда королевского клуба Гарета Бэйла в финале Кубка Испании-2024. В концовке той встречи Бэйл за пределами поля убежал от Бартры и забил победный гол.

Бартра опубликовал в Instagram фотографию, на которой он проходит процедуру в кислородной камере.

"Это машина времени. На твоем месте я бы вернулся в 16 апреля 2014 года, чтобы толкнуть Бэйла! — написал Касильяс в комментариях.

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