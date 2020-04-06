Касильяс предложил провести финалы еврокубков в декабре

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс поделился мыслями о возможных датах проведения финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20.

"Отменять сезон или подстроить его под календарный год? Если через три-четыре месяца ситуация нормализуется, то сезон можно будет доиграть, а финалы ЛЧ и ЛЕ провести в декабре", - написал в твиттере 38-летний футболист.

Напомним, что практически все европейские турниры были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, которая уже унесла жизни почти 70 тысяч человек.

Что касается Касильяса, то его предложения, видимо, связаны с планами занять кресло президента Федерации футбола Испании.

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