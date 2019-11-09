Касильяс предложил реформу системы VAR

Вратарь "Порту" Икер Касильяс озвучил своё предложение касательно изменения работы системы VAR.

"Предлагаю, чтобы в штабе VAR помимо арбитра, который анализирует видеоповторы, был ещё и экс-футболист. Было бы хорошо высказать своё мнение относительно решений, которые могут быть приняты во время матча", - написал Касильяс в твиттере.

Напомним, что 1 мая этого года футболист перенёс инфаркт. Легендарный испанец пока не объявил о завершении карьеры.

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