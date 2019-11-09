Касильяс предложил реформу системы VAR
Вратарь "Порту" Икер Касильяс озвучил своё предложение касательно изменения работы системы VAR.
"Предлагаю, чтобы в штабе VAR помимо арбитра, который анализирует видеоповторы, был ещё и экс-футболист. Было бы хорошо высказать своё мнение относительно решений, которые могут быть приняты во время матча", - написал Касильяс в твиттере.
Напомним, что 1 мая этого года футболист перенёс инфаркт. Легендарный испанец пока не объявил о завершении карьеры.
Не пропустите: Жена Касильяса успешно прошла курс химиотерапии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбольные выходные будут просто космическими! Выделяем матчи, которые стоит посмотреть в европейских лигах
-
Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США
-
Московское "Динамо" задумалось о продаже самого дорогого летнего новичка
-
"Зенит" может усилиться полузащитником "Бетиса"
-
Главные новости дня: 8 ноября
Лента новостей
-
Касильяс предложил реформу системы VAR
-
Два топ-клуба АПЛ поборются за Промеса
-
СМИ узнали о готовности де Лигта и Роналду к матчу с "Миланом"
-
Титов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Крылья Советов"
-
Анчелотти продолжит тренировать "Наполи"
-
Футбольные выходные будут просто космическими! Выделяем матчи, которые стоит посмотреть в европейских лигах
-
Мактоминей: "В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" может выиграть три трофея"
-
Капелло: "Ибрагимович станет главным героем Италии, если вернётся в "Милан"
-
Александр Глеб рассказал о несостоявшихся переходах в ЦСКА и "Локомотив"
-
Зидан: "Бензема должен вызываться в сборную Франции"
-
Вратарь "Локомотива" Гильерме: "Не знаю, что такое быть русским"
-
Игрок "Спартака" Бакаев назвал своего кумира
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Эйбаром"
-
Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США
-
Клопп оценил шансы "Ливерпуля" купить Мбаппе
-
Слуцкий: "Мне ещё не было так сложно в "Витессе"
-
Вратарь "Челси" хочет перейти в испанский клуб
-
"Барселона" не может определиться с будущим Суареса
-
Московское "Динамо" задумалось о продаже самого дорогого летнего новичка
-
Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|10
|27
|2
|Порту
|10
|25
|3
|ФК Фамаликао
|10
|23
|4
|Спортинг Лиссабон
|10
|17
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|16
|6
|Боавишта
|10
|15
|7
|КД Тондела
|10
|15
|8
|Санта-Клара
|10
|13
|9
|Жил Висенте
|11
|13
|10
|Рио Аве
|10
|12
|11
|Брага
|10
|12
|12
|Витория Сетубал
|10
|12
|13
|Белененсиш
|10
|11
|14
|Морейренсе ФК
|10
|10
|15
|Маритиму
|10
|10
|16
|Портимоненсе
|10
|7
|17
|Пасуш де Феррейра
|10
|5
|18
|Дешпортиво Авеш
|11
|3