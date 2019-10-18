Касильяс признан лучшим вратарем прошлого чемпионата Португалии

Голкипер "Порту" Икер Касильяс стал лучшим вратарем чемпионата Португалии в сезоне 2018/19 по версии ассоциации игроков.

"Я безмерно благодарен всем, учитывая мою ситуацию. Для меня честь получить этот приз. Надеюсь, он не последний", - написал 38-летний испанец в твиттере.

В прошлом сезоне Касильяс провёл 31 матч в чемпионате и пропустил 19 голов. 1 мая футболист перенёс инфаркт.

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