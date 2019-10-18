Касильяс признан лучшим вратарем прошлого чемпионата Португалии
Голкипер "Порту" Икер Касильяс стал лучшим вратарем чемпионата Португалии в сезоне 2018/19 по версии ассоциации игроков.
"Я безмерно благодарен всем, учитывая мою ситуацию. Для меня честь получить этот приз. Надеюсь, он не последний", - написал 38-летний испанец в твиттере.
В прошлом сезоне Касильяс провёл 31 матч в чемпионате и пропустил 19 голов. 1 мая футболист перенёс инфаркт.
Не пропустите: Касильяс прояснил свое будущее. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ФК Фамаликао
|7
|19
|2
|Бенфика
|7
|18
|3
|Порту
|7
|18
|4
|Витория Гимарайнш
|7
|12
|5
|КД Тондела
|8
|12
|6
|Спортинг Лиссабон
|7
|11
|7
|Боавишта
|7
|11
|8
|Санта-Клара
|7
|11
|9
|Рио Аве
|7
|10
|10
|Маритиму
|7
|8
|11
|Брага
|7
|8
|12
|Морейренсе ФК
|7
|7
|13
|Витория Сетубал
|7
|7
|14
|Жил Висенте
|7
|6
|15
|Портимоненсе
|7
|5
|16
|Белененсиш
|7
|5
|17
|Пасуш де Феррейра
|7
|4
|18
|Дешпортиво Авеш
|8
|3