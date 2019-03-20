Касильяс продлил контракт с "Порту"

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Касильяс продлил контракт с "Порту"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс заключил новое соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сатй "драконов", 37-летний испанец поставил подпись под контрактом до лета 2020 года.

Касильяс перебрался в "Порту" в 2015 году. За это время на его счету 149 матчей, из них в 58 он отстоял на ноль.

В составе "Порту" Касильяс выиграл чемпионат и суперкубок Португалии.

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