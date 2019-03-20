Касильяс продлил контракт с "Порту"
Вратарь "Порту" Икер Касильяс заключил новое соглашение с клубом.
Как сообщает официальный сатй "драконов", 37-летний испанец поставил подпись под контрактом до лета 2020 года.
Касильяс перебрался в "Порту" в 2015 году. За это время на его счету 149 матчей, из них в 58 он отстоял на ноль.
В составе "Порту" Касильяс выиграл чемпионат и суперкубок Португалии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|26
|63
|2
|Порту
|26
|63
|3
|Брага
|26
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|6
|Морейренсе ФК
|26
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Рио Аве
|26
|32
|9
|Санта-Клара
|26
|32
|10
|Портимоненсе
|26
|32
|11
|Маритиму
|26
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|26
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|26
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|26
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|26
|24
|18
|Фейренсе
|26
|15