Касильяс прокомментировал поражение "Порту" в матче с "Ливерпулем"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс рассказал, что думает о поражении команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:2).

"Несмотря на поражения, я остаюсь быть оптимистичным на все 100 процентов. Если учитывать результаты 1/8 финала Лиги чемпионов, мы не думаем, что потеряли шанс пройти дальше. Мы будем бороться за выход в полуфинал. Спасибо всем болельщикам "Порту" за поддержку в "Ливерпуле",, - сказал Касильяс.

Soy 100 por 100 optimista!! Teniendo en cuenta los resultados de octavos de @ChampionsLeague no podemos pensar que la eliminatoria está perdida. Falta el juego en Dragao y vamos a luchar por pasar a las semifinales. Gracias a todos los portistas por el apoyo en Liverpool!! pic.twitter.com/3w1xst6ULP – Iker Casillas (@IkerCasillas) 9 апреля 2019 г.

Кроме высказывания, голкипер опубликовал фото двух моментов - грубой игры Мохамеда Салаха против Данилу Перейры и игра рукой Трента Александра-Арнолда.

Ответный матч "Порту" с "Ливерпулем" пройдет состоится 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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