Касильяс прокомментировал скорый уход Иньесты из "Барселоны"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс высказался по поводу скорого ухода Андреса Иньесты из "Барселоны".

"Для меня было удовольствием наслаждаться твоей игрой в сборной Испании и делить с тобой одну форму. Вместе мы выиграли всё самое ценное, а соперничали на максимуме с большим взаимоуважением. Удачи тебе на новом этапе, Андрес" - написал Касильяс в своём твиттере.

Отметим, что в составе сборной Испании Касильяс и Иньеста вместе победили на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

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