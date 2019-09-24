Касильяс прояснил свое будущее
Вратарь "Порту" Икер Касильяс сделал заявление касательно своего будущего.
"Я потихоньку восстанавливаю физическую форму. Это долгий процесс и нужно проявить терпение. Врачи будут следить за моим состоянием до марта, и если моему здоровью будет что-то угрожать, то я завершу карьеру", - приводит слова Касильяса AS.
Напомним, что в мае 2018 года во время тренировки у 37-летнего голкипера случился сердечный приступ.
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