Касильяс прояснил свое будущее

Вратарь "Порту" Икер Касильяс сделал заявление касательно своего будущего.

"Я потихоньку восстанавливаю физическую форму. Это долгий процесс и нужно проявить терпение. Врачи будут следить за моим состоянием до марта, и если моему здоровью будет что-то угрожать, то я завершу карьеру", - приводит слова Касильяса AS.

Напомним, что в мае 2018 года во время тренировки у 37-летнего голкипера случился сердечный приступ.

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