Касильяс рассказал, как поздравил Рамоса после финала Лиги Чемпионов-2014

Бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс вспомнил о своих эмоциях после победы над "Атлетико" в финале Лиги Чемпионов 2014 года.

"После той победы я вздохнул с облегчением. Я был рад за фанатов. Ожидание сделало победу только слаще. Предыдущие сезоны в еврокубках были для нас сложными, но мы наконец-то смогли добиться этого важного успеха.

Как я поздравил Рамоса? Я сказал ему: "Ты хренов босс. Ты всегда будешь игроком, который принёс "Реалу" десиму". Потом я поцеловал его", - цитирует Касильяса Goal.com.

Напомним, что Рамос своим голом в компенсированное время позволил "Реалу" уйти от поражения в финале ЛЧ. В овертаймах "сливочные" забили в ворота соперника ещё три мяча и праздновали итоговый успех.

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