Касильяс рассказал, кого считает лучшими вратарями в мире

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс высказал мнение о том, кого он считает лучшими вратарями в мире на данный момент.

"Тер Штеген и Облак одинаково важны для "Барселоны" и "Атлетико". Куртуа - тот вратарь, которого все ждали в "Реале". Я ставлю их выше всех остальных вратарей в мире", - приводит слова Касильяса Marca.

В нынешнем сезоне 28-летний Куртуа провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. 27-летний Облак пропустил девять голов в 10 поединках. 28-летний тер Штеген сыграл два матча и пропустил три мяча.

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