Касильяс рассказал о проблемах с сердцем
Экс-игрок "Реала" и "Порту" Икер Касильяс рассказал о проблемах с сердцем.
"Проблемы с сердцем, которые возникли в "Порту"? Чувствовал такую боль в груди, казалось, будто эта сила раздавливает грудную клетку. Обидно, что накануне я активно тренировался и летал от одной штанги к другой, а на следующий день не мог пройти восемь метров от кровати до ванной", - цитирует Касильяса El Pais.
39-летний футболист выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14