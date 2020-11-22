Касильяс рассказал о проблемах с сердцем

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Касильяс рассказал о проблемах с сердцем

Экс-игрок "Реала" и "Порту" Икер Касильяс рассказал о проблемах с сердцем.

"Проблемы с сердцем, которые возникли в "Порту"? Чувствовал такую боль в груди, казалось, будто эта сила раздавливает грудную клетку. Обидно, что накануне я активно тренировался и летал от одной штанги к другой, а на следующий день не мог пройти восемь метров от кровати до ванной", - цитирует Касильяса El Pais.

39-летний футболист выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.

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