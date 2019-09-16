Касильяс рассказал о восстановлении после сердечного приступа

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Касильяс рассказал о восстановлении после сердечного приступа

Вратарь "Порту" Икер Касильяс поведал о своей жизни после перенесённого в мае этого года сердечного приступа.

"Начался новый этап реабилитации. Теперь от моего сердца, скажем так, требуется большего. Восстанавливаюсь потихоньку, спешить некуда", - цитирует легендарного испанца Goal.com.

Напомним, что контракт 38-летнего голкипера с "драконами" рассчитан до лета 2020 года.

Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, "Порту" внёс Касильяса в заявку на текущий сезон.

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