Касильяс: "Реал" сработал идеально, купив Милитао"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс рассказал, что думает о переходе своего одноклубника Эдера Милитао в "Реал". Об этом информирует Goal.com.

Напомним, ранее Касильяс защищал цвета мадридского клуба с самого детства.



"Реал" сработал идеально, купив Милитао. Они приобрели перспективного футболиста с потрясающим будущим. Уверен, Эдер добьётся успеха в Мадриде. Когда, "Порту" доверял такому молодому игроку, он очень рисковал. Я переживаю за адаптацию Милитао в клубе. Все-таки в Испании футбол отличается от португальского", - сказал Касильяс.

Напомним, 14 марта стало известно, что "Реал" подписал контракт с 21-летним игроком до 2025 года. Футболист присоединится к испанскому клубу по окончании сезона.

"Порту" занимает 2 место в турнирной таблице, имея в активе 63 балла.

21-летний Милитао выступает за "Порту" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за португальский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса.

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