Касильяс - Роналду: "Всего 750 голов? Ты можешь и лучше"

Бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс отреагировал на достижение нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду отметки в 750 голов за карьеру.

"Всего 750? Ты можешь и лучше", - написал испанец в твиттере.

Only 750? You can do better!! https://t.co/7UecYADeXe — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 3, 2020

Напомним, что Касильяс и Роналду вместе выступали за "Реал" с 2009 по 2015 год.

450 раз португальский форвард отличился в составе "сливочных", 118 - в "Манчестер Юнайтед", 75 - в "Ювентусе", 5 - в "Спортинге", ещё 102 мяча он забил за сборную.

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