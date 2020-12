Касильяс - Роналду: "Всего 750 голов? Ты можешь и лучше"

Бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс отреагировал на достижение нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду отметки в 750 голов за карьеру.

"Всего 750? Ты можешь и лучше", - написал испанец в твиттере.

Only 750? You can do better!! https://t.co/7UecYADeXe